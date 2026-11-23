Bodo Glimt vs LASK chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Bodo Glimt vs LASK

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: Aspmyra Stadion

Transmisión: Fox One o HBO Max

Bodo Glimt vs LASK: Día y hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Será el martes 24 de noviembre de 2026 que se disputará el Bodo Glimt vs LASK en la Jornada 5 de la Champions League.

Bodo Glimt vs LASK: Hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

A partir de las 11:45 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Bodo Glimt vs LASK, de la Jornada 5 de la Champions League.

Bodo Glimt vs LASK: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Bodo Glimt vs LASK podrá verse a través de Fox One o HBO Max, en punto de las 11:45 horas, tiempo del centro de México.