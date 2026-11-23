Como vs AEK chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 14 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.
- Partido: Como vs AEK
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Transmisión: Fox One o HBO Max
Como vs AEK: Día y hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Será el martes 24 de noviembre de 2026 que se disputará el Como vs AEK en la Jornada 5 de la Champions League.
Como vs AEK: Hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League
A partir de las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Como vs AEK, de la Jornada 5 de la Champions League.
Como vs AEK: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?
El partido Como vs AEK podrá verse a través de Fox One o HBO Max, en punto de las 14 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Como vs AEK
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Transmisión: Fox One o HBO Max