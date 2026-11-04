Fenerbahce vs Liverpool se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 3-2.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Fenerbahce vs Liverpool.

Ahora, Fenerbahce suma 5 puntos y es el lugar 19 de la fase de liga; mientras que Liverpool se ubica en el quinto lugar con 9 unidades logradas.

Marcador del partido: Fenerbahce 3-2 Liverpool.

Fenerbahce vs Liverpool: así se definió el partido de la Champions League

El partido Fenerbahce vs Liverpool, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido Fenerbahce vs Liverpool:

Minuto 25: Gol de Treymaurice Nyoni (Liverpool)

Minuto 29: Gol de Mason Greenwood (Fenerbahce)

Minuto 69: Gol de Alexander Isak (Liverpool)

Minuto 73: Gol de Archie Brown (Fenerbahce)

Minuto 79: Gol de Vedat Muriqi (Fenerbahce)

¿Cuándo vuelven a jugar Fenerbahce y Liverpool en la Champions League?

Fenerbahce y Liverpool regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

Fenerbahce visita al Shakhtar el 25 de noviembre, mientras que Liverpool enfrenta al Brujas el 25 del mismo mes.