Galatasaray vs Aston Villa chocan en la Jornada 5 de la Champions League. Martes 24 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por Fox One o HBO Max.

Partido: Galatasaray vs Aston Villa

Fase: Jornada 5

Torneo: Champions League

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026

Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México

Sede: RAMS Global Stadyumu

Transmisión: Fox One o HBO Max

Galatasaray vs Aston Villa: Día y hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Será el martes 24 de noviembre de 2026 que se disputará el Galatasaray vs Aston Villa en la Jornada 5 de la Champions League.

Galatasaray vs Aston Villa: Hora del partido de la Jornada 5 de la Champions League

A partir de las 11:45 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido Galatasaray vs Aston Villa, de la Jornada 5 de la Champions League.

Galatasaray vs Aston Villa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 5 de la Champions League?

El partido Galatasaray vs Aston Villa podrá verse a través de Fox One o HBO Max, en punto de las 11:45 horas, tiempo del centro de México.