La Selección Mexicana de Javier Aguirre se mide con Japón en la Fecha FIFA el sábado 6 de septiembre; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del Tricolor,
La Selección Mexicana jugará dos partidos amistosos en la Fecha FIFA, primero ante Japón y unos días después frente a Corea del Sur.
Selección Mexicana vs Japón: Pronóstico del partido de Fecha FIFA
El partido contra Japón en la Fecha FIFA no será sencillo para la Selección Mexicana, así que el pronóstico es que el marcador quedará empatado 1-1 en el Oakland Stadium.
Selección Mexicana vs Japón: Posibles alineaciones del partido de Fecha FIFA
Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana pondrá esta posible alineación en la Fecha FIFA contra Japón.
- Luis Ángel Malagón
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Carlos Rodríguez
- Edson Álvarez
- Marcel Ruiz
- Roberto Alvarado
- Raúl Jiménez
- Alexis Vega
Japón, una de las selecciones que ya calificaron al Mundial 2026, pondrá esta posible alineación ante la Selección Mexicana.
- Keisuke Osako
- Tomoya Ando
- Hayato Araki
- Taiyō Koga
- Henry Heroki
- Shō Inagaki
- Hayao Kawabe
- Yūki Sōma
- Ryō Germain
- Taisei Miyashiro
- Yuki Kakita
Selección Mexicana vs Japón: A qué hora ver al Tricolor en el partido de Fecha FIFA
La Selección Mexicana enfrenta a Japón en partido amistoso de la Fecha FIFA, el sábado 6 de septiembre de 2025.
El Tricolor se medirá con Japón en punto de las 20 horas, sobre la cancha del Oakland Stadium.
Selección Mexicana vs Japón: ¿Dónde ver al Tricolor en el partido de Fecha FIFA?
Las señales del Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX transmitirán el partido amistoso de la Fecha FIFA, entre Selección Mexicana vs Japón.
- Partido: Selección Mexicana vs Japón
- Fase: Partido amistoso Fecha FIFA
- Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Oakland Stadium
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX Premium
Los elegidos por Javier Aguirre para la Fecha FIFA que jugará la Selección Mexicana
Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, convocó a 25 jugadores para disputar la Fecha FIFA de septiembre 2025, ante Japón y Corea del Sur.
De la lista de convocados presentada el jueves 28 de agosto, fue descartado César Huerta, quien debido a una sobrecarga muscular quedó fuera de la concentración del Tricolor.
Estos son los futbolistas convocados por Javier Aguirre:
Porteros
- Luis Ángel Malagón
- Raúl Rangel
- Carlos Moreno
Defensas
- Rodrigo Huescas
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Juan José Sánchez Purata
- Jesús Orozco
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Edson Álvarez
- Erik Lira
- Marcel Ruiz
- Carlos Rodríguez
- Orbelín Pineda
- Erick Sánchez
Delanteros
- Roberto Alvarado
- Diego Lainez
- Raúl Jiménez
- Santiago Gimenez
- Hirving Lozano
- Alexis Vega
- Germán Berterame