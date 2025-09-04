La Selección Mexicana de Javier Aguirre se mide con Japón en la Fecha FIFA el sábado 6 de septiembre; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del Tricolor,

La Selección Mexicana jugará dos partidos amistosos en la Fecha FIFA, primero ante Japón y unos días después frente a Corea del Sur.

Selección Mexicana vs Japón: Pronóstico del partido de Fecha FIFA

El partido contra Japón en la Fecha FIFA no será sencillo para la Selección Mexicana, así que el pronóstico es que el marcador quedará empatado 1-1 en el Oakland Stadium.

Selección Mexicana vs Japón: Posibles alineaciones del partido de Fecha FIFA

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana pondrá esta posible alineación en la Fecha FIFA contra Japón.

Luis Ángel Malagón Jorge Sánchez César Montes Johan Vásquez Jesús Gallardo Carlos Rodríguez Edson Álvarez Marcel Ruiz Roberto Alvarado Raúl Jiménez Alexis Vega

Japón, una de las selecciones que ya calificaron al Mundial 2026, pondrá esta posible alineación ante la Selección Mexicana.

Keisuke Osako Tomoya Ando Hayato Araki Taiyō Koga Henry Heroki Shō Inagaki Hayao Kawabe Yūki Sōma Ryō Germain Taisei Miyashiro Yuki Kakita

Selección Mexicana vs Japón: A qué hora ver al Tricolor en el partido de Fecha FIFA

La Selección Mexicana enfrenta a Japón en partido amistoso de la Fecha FIFA, el sábado 6 de septiembre de 2025.

El Tricolor se medirá con Japón en punto de las 20 horas, sobre la cancha del Oakland Stadium.

Selección Mexicana vs Japón: ¿Dónde ver al Tricolor en el partido de Fecha FIFA?

Las señales del Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX transmitirán el partido amistoso de la Fecha FIFA, entre Selección Mexicana vs Japón.

Partido: Selección Mexicana vs Japón

Fase: Partido amistoso Fecha FIFA

Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Oakland Stadium

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX Premium

Los elegidos por Javier Aguirre para la Fecha FIFA que jugará la Selección Mexicana

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, convocó a 25 jugadores para disputar la Fecha FIFA de septiembre 2025, ante Japón y Corea del Sur.

De la lista de convocados presentada el jueves 28 de agosto, fue descartado César Huerta, quien debido a una sobrecarga muscular quedó fuera de la concentración del Tricolor.

Estos son los futbolistas convocados por Javier Aguirre:

Porteros

Luis Ángel Malagón

Raúl Rangel

Carlos Moreno

Defensas

Rodrigo Huescas

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Juan José Sánchez Purata

Jesús Orozco

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Edson Álvarez

Erik Lira

Marcel Ruiz

Carlos Rodríguez

Orbelín Pineda

Erick Sánchez

Delanteros