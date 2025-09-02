La Selección Mexicana de Javier Aguirre continúa su camino rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Japón; te decimos a qué y dónde ver el partido amistoso del Tricolor.

La Selección Mexicana jugará dos partidos amistosos en la Fecha FIFA, primero ante Japón y unos días después ante Corea del Sur.

Selección Mexicana vs Japón: A qué hora ver al Tricolor en el partido de Fecha FIFA

La Selección Mexicana enfrenta a Japón en partido amistoso de la Fecha FIFA, el sábado 6 de septiembre de 2025.

El Tricolor se medirá con Japón en punto de las 20 horas, sobre la cancha del Oakland Stadium.

La Selección Mexicana de Javier Aguirrre tendrá una buena prueba ante el representativo de Japón, que ya calificó al Mundial 2026.

Selección Mexicana vs Japón: ¿Dónde ver al Tricolor en el partido de Fecha FIFA?

Las señales del Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX transmitirán el partido amistoso de la Fecha FIFA, entre Selección Mexicana vs Japón.

Partido: Selección Mexicana vs Japón

Fase: Partido amistoso Fecha FIFA

Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Oakland Stadium

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX Premium

Los elegidos por Javier Aguirre para la Fecha FIFA que jugará la Selección Mexicana

Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, convocó a 25 jugadores para disputar la Fecha FIFA de septiembre 2025, ante Japón y Corea del Sur.

El Tricolor enfrentará a Japón el 6 de septiembre y a Corea del Sur el 9 del mismo mes, ambos encuentros en territorio estadounidense.

Los partidos de esta Fecha FIFA son importantes para el DT de la Selección Mexicana, pues servirán para seguir puliendo detalles rumbo al Mundial 2026.

De la lista de convocados presentada este jueves 28 de agosto, fue descartado César Huerta, quien debido a una sobrecarga muscula quedó fuera de la concentración del Tricolor.

Estos son los futbolistas convocados por Javier Aguirre:

Porteros

Luis Ángel Malagón

Raúl Rangel

Carlos Moreno

Defensas

Rodrigo Huescas

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Juan José Sánchez Purata

Jesús Orozco

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Mediocampistas

Edson Álvarez

Erik Lira

Marcel Ruiz

Carlos Rodríguez

Orbelín Pineda

Erick Sánchez

Delanteros