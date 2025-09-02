La Selección Mexicana de Javier Aguirre continúa su camino rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Japón; te decimos a qué y dónde ver el partido amistoso del Tricolor.
La Selección Mexicana jugará dos partidos amistosos en la Fecha FIFA, primero ante Japón y unos días después ante Corea del Sur.
Selección Mexicana vs Japón: A qué hora ver al Tricolor en el partido de Fecha FIFA
La Selección Mexicana enfrenta a Japón en partido amistoso de la Fecha FIFA, el sábado 6 de septiembre de 2025.
El Tricolor se medirá con Japón en punto de las 20 horas, sobre la cancha del Oakland Stadium.
La Selección Mexicana de Javier Aguirrre tendrá una buena prueba ante el representativo de Japón, que ya calificó al Mundial 2026.
Selección Mexicana vs Japón: ¿Dónde ver al Tricolor en el partido de Fecha FIFA?
Las señales del Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX transmitirán el partido amistoso de la Fecha FIFA, entre Selección Mexicana vs Japón.
- Partido: Selección Mexicana vs Japón
- Fase: Partido amistoso Fecha FIFA
- Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025
- Horario: 20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Oakland Stadium
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y ViX Premium
Los elegidos por Javier Aguirre para la Fecha FIFA que jugará la Selección Mexicana
Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, convocó a 25 jugadores para disputar la Fecha FIFA de septiembre 2025, ante Japón y Corea del Sur.
El Tricolor enfrentará a Japón el 6 de septiembre y a Corea del Sur el 9 del mismo mes, ambos encuentros en territorio estadounidense.
Los partidos de esta Fecha FIFA son importantes para el DT de la Selección Mexicana, pues servirán para seguir puliendo detalles rumbo al Mundial 2026.
De la lista de convocados presentada este jueves 28 de agosto, fue descartado César Huerta, quien debido a una sobrecarga muscula quedó fuera de la concentración del Tricolor.
Estos son los futbolistas convocados por Javier Aguirre:
Porteros
- Luis Ángel Malagón
- Raúl Rangel
- Carlos Moreno
Defensas
- Rodrigo Huescas
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Juan José Sánchez Purata
- Jesús Orozco
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
Mediocampistas
- Edson Álvarez
- Erik Lira
- Marcel Ruiz
- Carlos Rodríguez
- Orbelín Pineda
- Erick Sánchez
Delanteros
- Roberto Alvarado
- Diego Lainez
- Raúl Jiménez
- Santiago Gimenez
- Hirving Lozano
- Alexis Vega
- Germán Berterame