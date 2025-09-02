La Jornada 10 de la Liga MX Femenil enfrenta a León vs Chivas Femenil; te decimos la fecha, horario y canal para ver el partido.

Chivas ha tenido un inicio con altibajos en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, pero su potencial hace favorita a la escuadra rapatía sobre León en la Jornada 10.

León vs Chivas Femenil: Fecha para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

El viernes 5 de septiembre se miden León vs Chivas Femenil, en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

León vs Chivas Femenil: Horario para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

El León vs Chivas Femenil se jugará el viernes 5 de septiembre a las 19 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

León vs Chivas Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

La plataforma Tubi transmitirá el partido León vs Chivas Femenil, el viernes 5 de septiembre en la Jornada 10 de la Liga MX.

Partido: León vs Chivas Femenil

Fase: Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Fecha: Viernes 5 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega Chivas a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil vs León?

Chivas perdió 2-1 en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil con Tigres, en una dolorosa derrota para el Rebaño.

Con el descalabro en su cancha, Chivas Femenil se quedó en 14 puntos en el décimo lugar de la tabla general de la Liga MX Femenil.

A Chivas Femenil le urge ganar en el Estadio León a La Fiera, para no rezagarse más en la competencia.

Así llega León a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

León, rival de Chivas en la Liga MX Femenil, como parte de la Jornada 10 del Apertura 2025, suma 15 puntos en el lugar 9 de la Liga MX.

En la Jornada 9 de la Liga MX Femenil venció 2-1 a Cruz Azul en calidad de visitante, demostrando que no será rival sencillo para Chivas Femenil.