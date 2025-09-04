La Jornada 10 de la Liga MX Femenil continúa con el partido América Femenil vs San Luis; te contamos cuándo y dónde ver a las Águilas.

América Femenil vs San Luis se enfrentan en la continuación de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, que inicia el viernes 5 de septiembre.

América Femenil vs San Luis: ¿Cuándo ver a las Águilas en la Jornada 10 de Liga MX Femenil?

América Femenil vs San Luis se enfrentan el domingo 7 de septiembre de 2025 en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

A las 12 horas está pactado el silbatazo inicial del partido América Femenil vs San Luis, como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

América Femenil vs San Luis será el primero de tres partidos dominicales en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

América Femenil vs San Luis: ¿Dónde ver a las Águilas en la Jornada 10 de Liga MX Femenil?

La señal de la plataforma ViX y el Canal de You Tube de la Liga MX Femenil, transmitirán el partido América Femenil vs San Luis.

Partido: América Femenil vs San Luis

Fase: Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX y el Canal de You Tube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega América Femenil a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

El América Femenil suma 24 puntos en lo más alto de la Liga MX Femenil, después de 9 jornadas disputadas, y con esos números es la escuadra favorita para ganar en su duelo con San Luis.

En la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, América Femenil perdió en la cancha de Pachuca, con marcador de 2-3 para dejar el paso invicto en el Apertura 2025.

¿Cómo va San Luis en el Apertura 2025 de la Liga MX?

San Luis llega con motivación a la Jornada 10 de la Liga MX Femenil vs América, luego de golear 6-0 a Puebla en la fecha más reciente.

Con el triunfo conseguido en Puebla, San Luis llegó a 16 punto en el séptimo lugar de la Liga MX Femenil.