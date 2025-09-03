El Orlando Pride de la mexicana Lizbeth Ovalle se enfrenta con el Chicago Red Stars, en la Jornada 19 de la NWSL; te compartimos la hora y canal para ver el partido.

Chicago Red Stars vs Orlando Pride, nuevo equipo de Lizbeth Ovalle, abren la actividad el domingo 7 de septiembre, como parte de la Jornada 19 de la Liga MX Femenil.

Chicago Red Stars vs Orlando Pride: Hora para ver al equipo de Lizbeth Ovalle en la NWSL

A las 13 horas, tiempo del centro de México, Chicago Red Stars vs Orlando Pride de Lizbeth Ovalle, se miden en la Jornada 19 de la NWSL.

Chicago Red Stars vs Orlando Pride: Canal para ver al equipo de Lizbeth Ovalle en la NWSL

Azteca Deportes Network será la señal en la que se podrá ver el partido Chicago Red Star vs Orlando Pride, el domingo 7 de septiembre a las 13 horas.

Partido: Chicago Red Stars vs Orlando Pride

Fase: Jornada 19 de la NWSL

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Toyota Park

Transmisión: Azteca Deportes Network

Se acerca el debut de Lizbeth Ovalle con el Orlando Pride

Lizabeth Ovalle no ha debutado con su nuevo equipo el Orlando Pride, después de convertirse en un fichaje estelar del equipo de la NWSL.

El debut de Lizbeth Ovalle con el Orlando Pride podría darse en la Jornada 19 de la NWSL, cuando su equipo visite al Chicago Red Stars.

De no darse el debut de Lizbet Ovalle, la siguiente oportunidad será en la Jornada 20, cunado el Orlando Pride reciba al Bay Football Club.

¿Cómo llega el Orlando Pride a la Jornada 19 de la NWSL vs Chicago Red Stars?

El Orlando Pride perdió 0-2 en la Jornada 18 de la NWSL con Gotham FC, partido celebrado el viernes 29 de agosto, sin participación de Lizbeth Ovalle.

Con la derrota, el Orlando Pride se quedó en el cuarto lugar de la NWSL con 28 puntos, posición que intentarán mejorar en la Jornada 19 del torneo.

Previo a su partido contra Chicago Red Stars, el Orlando Pride venció 3-0 al Alajuelense en la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup, el martes 2 de septiembre.

El Chicago Red Stars suma 11 puntos en el penúltimo lugar de la NWSL.