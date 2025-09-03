Tercera llamada. Todo está listo para que inicie la primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026; si quieres ser parte de la esperada justa esta información te interesa.

La venta de boletos para el Mundial 2026 consta de distintas fases y la primera arrancará este mes. Sí, en unos días podrás registrarte y participar en un sorteo para la compra de entradas.

¿Un sorteo? Sí, para adquirir los boletos deberás cumplir con distintos requisitos que a continuación vamos a detallar.

Para iniciar es importante mencionar que debes ser cliente Visa, si quieres participar en el sorteo para comprar boletos para el Mundial 2026.

¿Cuándo inicia la primera fase para la venta de boletos del Mundial 2026?

La primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 arranca el miércoles 10 de septiembre a las 17:00 horas ( tiempo del centro de México).

Los tarjetahabientes Visa deberán crear un FIFA ID en la página oficial de la FIFA y registrarse para participar en el sorteo, los registros estarán abiertos del 10 de septiembre al 19.

“Estamos a diez meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 26™, y nos entusiasma iniciar la primera fase de venta de boletos”, reconoció Heimo Schirgi, director general de operaciones del Mundial 2026.

El siguiente paso después de registrarte en el sorteo es esperar, pues será a partir del 29 de septiembre que se le notifique a los ganadores cuándo y a qué hora podrán adquirir sus boletos.

Precios de los boletos para el Mundial 2026

En el mismo comunicado, la FIFA dio a conocer los precios de los boletos para el Mundial 2026, los cuales van desde los 60 dólares hasta los 6 mil 730. Es decir, el ticket más barato rondará en los 1,200 pesos mexicanos bajo el tipo de cambio actual.

¿Cuándo será la segunda y tercera fase para la venta de boletos del Mundial 2026?

Habrá una segunda y tercera fase para la venta de boletos del Mundial 2026; la segunda se realizará del 27 al 31 de octubre, mientras que la tercera tendrá lugar después del sorteo para conocer la conformación de los grupos de la esperada justa.

“Finalmente, en la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada”, puntualizó el comunicado de la FIFA.