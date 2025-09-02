Club América vs DC United aprovecharán la Fecha FIFA para enfrentarse en partido amistoso; te decimos la hora y canal para ver a las Águilas.

Las Águilas del Club América, con bajas por las convocatorias a selecciones nacionales, volarán a Washington para visitar al DC United el sábado 6 de septiembre.

Club América vs DC United: Hora para ver el partido amistoso de las Águilas

A las 16:30 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido amistoso Club América vs DC United, el sábado 6 de septiembre.

Club América vs DC United: Canal para ver el partido amistoso de las Águilas

La plataforma TUDN transmitirá el partido Club América vs DC United, el sábado 6 de septiembre a las 16:30 horas.

Partido: Club América vs DC United

Fase: Partido amistoso

Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025

Horario: 16:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Audi Field

Transmisión: TUDN

¿Cómo llega el Club América a la Jornada 7 de la Liga MX vs Pachuca?

El Club América ha tenido un inicio con buenos resultados en el Apertura 2025 de la Liga MX, torneo en el que marcha como uno de los mejores equipos de la competencia.

En la Jornada 7 de la Liga MX, el Club América venció 2-0 a Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes, partido jugado a puerta cerrada.

Con 17 puntos, el Club América ocupa el segundo lugar en la tabla general de la Liga MX, sólo abajo de Rayados de Monterrey.

El partido amistoso contra DC United, el Club América lo jugará sin seleccionados nacionales, teniendo entre sus bajas a Luis Malagón y Brian Rodríguez.

¿Cuándo vuelve a jugar el Club América en la Liga MX?

El Club América volverá a jugar en la Liga MX el sábado 13 de septiembre en el Clásico Nacional contra Chivas.

El Club América vs Chivas en la Jornada 8 será vital para ambos equipos, sobre todo para el Rebaño, ubicado muy lejos de los primeros lugares de la LIga MX.

¿Cómo va el DC United en la MLS?

El DC United, rival del Club América en el partido amistoso del sábado 6 de septiembre, es el peor equipo de la Conferencia Este en la MLS, con 24 puntos.

En su partido más reciente en la MLS, el sábado 30 de agosto, el DC United venció 2-1 al NYC FC.