La Jornada 10 de la Liga MX Femenil enfrenta a Pumas vs Toluca; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Pumas busca acercarse a la cima de la Liga MX Femenil en la Jornada 10 de la competencia que lidera América Femenil.

Pumas vs Toluca: Día para ver el partido de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Pumas vs Toluca juegan el sábado 6 de septiembre en la continuación de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

El partido Pumas vs Toluca es el único programado el sábado 6 de septiembre, como parte de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Pumas vs Toluca: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX Femenil

Pumas vs Toluca se miden en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, en partido que inicia a las 12 horas, tiempo del centro de México.

Pumas vs Toluca: Canal para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX Femenil

La plataforma ViX Premium y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil transmitirán el partido Pumas vs Toluca, en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Partido: Pumas vs Toluca

Fase: Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX Premium y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Pumas al partido vs Toluca en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil?

Pumas se mantiene en los primeros lugares de la Liga MX Femenil, de cara a su partido contra Toluca, en la Jornada 10.

En la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, Pumas derrotó 4-2 a Santos en el Estado Corona de Torreón.

Pumas llegó a 19 puntos en el quinto lugar del torneo, pero tiene un partido pendiente de la Jornada 5.

¿Cómo va Toluca en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

Toluca, rival de Pumas en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, se mantiene en el cuarto lugar de la competencia.

En la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, Toluca venció 2-0 a Querétaro para llegar a 10 unidades en el cuarto lugar de la tabla general.