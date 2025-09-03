La Jornada 10 de la Liga MX Femenil enfrenta a Tigres vs Rayadas en el Clásico Regio; te decimos día, hora y canal para ver el partido.

Tigres vs Rayadas se miden en el partido más atractivo de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, una cita vital para ambas escuadras.

Tigres vs Rayadas: Día para ver el Clásico Regio en la Liga MX Femenil

Tigres vs Rayadas se enfrentan el domingo 7 de septiembre en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Tigres vs Rayadas: Horario para ver el Clásico Regio en la Liga MX Femenil

Tigres vs Rayadas encenderán la Jornada 10 de la Liga MX Femenil, en partido que inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Tigres vs Rayadas: Canal para ver el Clásico Regio en la Liga MX Femenil

Las señales de Amazon Prime Video y Fox Sorts transmitirán el partido Tigres vs Rayadas, el Clásico Regio en la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Partido: Tigres vs Rayadas

Fase: Jornada 10 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 7 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Amazon Prime Video y Fox Sorts

¿Cómo llega Tigres al partido de la Jornada 10 de la Liga MX?

Tigres derrotó 4-2 a Chivas en la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, para confirmar que es una de las escuadras protagonistas de la competencia.

Con los tres puntos conseguidos sobre Chivas, las Amazonas llegaron a 22 puntos en el segundo lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, por abajo del América Femenil.

¿Cómo va Rayadas en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Rayadas no ha sido una escuadra tan consistente como en otros torneos, en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

En la Jornada 9 de la Liga MX Femenil, Rayadas empató a un gol en casa con las Bravas de Juárez, un mal resultado de acuerdo al potencial del equipo regio.

Con 17 puntos, Rayadas ocupa el lugar seis en la tabla general de la Liga MX Femenil, por lo que necesita sumar en el Clásico Regio contra Tigres.