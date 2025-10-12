La Selección Mexicana tuvo una actuación vergonzosa ante Colombia y en medio de una ola de críticas, Javier Aguirre salió a dar la cara y aunque se dijo el principal responsable, no dudó en reprobar a sus jugadores por “no estar a la altura”.

Colombia le pasó por encima a la Selección Mexicana de Javier Aguirre, los goleó por 4-0 en un partido que dejó en evidencia las carencias del tricolor tanto en defensa como en ataque.

En conferencia de prensa, Javier Aguirre habló al respecto y no dudó en criticar a sus jugadores por la manera en la qué encararon el compromiso.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre sus jugadores tras la derrota de México ante Colombia?

En conferencia de prensa, Javier Aguirre fue cuestionado tras la derrota de México ante Colombia y no dudó en señalar a los jugadores por no estar a la altura del compromiso.

“El principal culpable soy yo, el responsable máximo y lo asumo desde el primer momento, pero en la interna hablaré con algunos porque no podemos dejar de competir y algunos jugadores no estuvieron a la altura, en el nivel competitivo”, señaló Javier Aguirre.

“Los cuatro goles, por la forma en la que los tomamos, por la forma en la que los analizamos y por la forma en la que entrenamos, son evitables, nos falta un poquito de saber competir mejor; ese es el aprendizaje de hoy”, argumentó el estratega de la selección mexicana.

Javier Aguirre reventó a sus jugadores tras la derrota ante Colombia. (SDP Deportes )

¿Cómo quedó el México vs Colombia?

La Selección Mexicana enfrentó un duelo amistoso ante Colombia en territorio estadounidense y el resultado fue vergonzoso, pues cayeron por marcador de 4-0.

La fiesta cafetalera comenzó apenas a los 16 minutos de iniciado el encuentro con el gol de Jhon Lucumi. Mientras que en la segunda mitad, Colombia apretó el acelerador y cayeron tres goles más, cortesía de Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana de Javier Aguirre?

Luego de la derrota ante Colombia, la Selección Mexicana de Javier Aguirre continuará con su preparación de cara a la Copa del Mundo de 2026 este martes 14 de octubre cuando enfrente a Ecuador en el Estadio Akron, casa de Chivas.