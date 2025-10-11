.La lucha por el tercer portero para el Mundial 2026 está más viva que nunca. Javier Aguirre ha dejado claro que Memo Ochoa, todavía no tiene su lugar asegurado.

Durante varios Mundiales, la portería estaba bien cubierta en la Selección Mexicana, por lo menos no había dudas de los que tenían que o ser titular. Aunque con Javier Aguirre no se sabe, pues alguna vez sorprendió a Memo Ochoa.

En Sudáfrica 2010, parecía que Ochoa iba a tener su primera titularidad, pero Aguirre llamó al Conejo Pérez de manera sorpresiva y no disputó ni un minuto.

Ahora parece que el titular será Ángel Malagón, el segundo el Tala Rangel y el tercero no se sabe a ciencia cierta. En esta Fecha FIFA de octubre llamó a Carlos Moreno y dejó fuera a Memo.

¡Tiembla Memo Ochoa! Javier Aguirre confiesa que aún no elige al tercer portero para el Mundial 2026

En esta Fecha FIFA de Octubre, la Selección Mexicana se enfrentará a Colombia en el primer amistoso, previo al encuentro, Javier Aguirre respondió algunas preguntas.

David Medrano le preguntó a Javier Aguirre: “¿Qué estás buscando en el tercer portero? Has llamado a Malagón y al Tala”, por lo que el DT de la Selección Mexicana contestó: “Qué las paren”.

“Es cierto que hemos llamado a varios, Malagón y al Tala con mayor frecuencia. Pero es cierto que hoy en día, estos tres no están en mi cabeza, no quiero que se relajen. Quiero que me den confianza y seguridad”, comentó el DT del Tri.

Javier Aguirre tendría decidido llevar a Memo Ochoa al Mundial 2026 (MEXSPORT / Jose Luis Melgarejo)

¿Memo Ochoa será el tercer portero para el Mundial 2026?

No es secreto que Memo Ochoa quiere ir al Mundial 2026 para romper su récord de 6 participaciones en Copas del Mundo. Javier Aguirre ha sido claro al respecto.

Hace unas semanas, Javier Aguirre le dijo a Memo Ochoa que tenía que conseguir equipo para ser considerado a la Selección Mexicana. El arquero ya se encuentra jugando en Chipre, específicamente en el Limassol FC.

En esta última convocatoria no fue llamado, pero no quiere decir que peligre su lugar. Seguramente pidió que no para adaptarse a su nuevo equipo.