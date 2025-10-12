Cada vez que México se encuentra con Argentina en una ronda eliminatoria de un torneo oficial, la derrota parece presupuestada. El Mundial Sub-20 celebrado en Chile, no fue la excepción, el Tricolor no pudo ante la Albiceleste: cayó por 0-2 y se marchó eliminado en cuartos de final.

Tanto en selecciones mayores como en categorías juveniles, México ha soportado la fastidiosa paternidad de Argentina.

La Albiceleste ha eliminado al combinado tricolor en dos Mundiales de selecciones mayores, un par más en la categoría Sub-20 y una ocasión en la Sub-17.

Sólo en dos ocasiones México ha eliminado a Argentina y sucedió en categorías juveniles: en 1999 durante la ronda de octavos de final cuando golearon a los sudamericanos por 4-1 y en 2013 durante las semifinales de la Copa del Mundo Sub-17 cuando se impusieron por marcador de 0-3.

Las ocho veces que Argentina ha eliminado a México de torneos oficiales

La eliminación de México a manos de Argentina en el Mundial Sub 20 celebrado en Chile, se convirtió en la octava ocasión que la Albiceleste deja fuera de un torneo oficial al Tricolor.

Comencemos este doloroso recuento con la selección mayor. México ha sido eliminada por Argentina en cinco ocasiones, dos mundiales, una Copa Confederaciones y dos ediciones de la Copa América, incluida la final perdida en 1993.

En la categoría Sub 20, México fue eliminado por Argentina en los Mundiales del 2007 y 2025; ambos en la ronda de cuartos de final.

En cuanto a la categoría Sub-17, México fue eliminado por Argentina en los cuartos de final del Mundial 2003, celebrado en Finlandia.

Eliminaciones de la selección mayor de México ante Argentina:

Final Copa América 1993 | Final |Argentina 2-1 México

Copa Confederaciones 2005 | Semifinal | México 6-7 Argentina en penales

Mundial 2006 | Octavos | Argentina 2-1 México

| Octavos | Argentina 2-1 México Copa América 2007 | Semifinales | México 0-3 Argentina

Mundial 2010 | Octavos | Argentina 3-1 México

Eliminaciones de la selección mexicana Sub-20 ante Argentina:

Mundial 2007 | Cuartos de final | Argentina 1-0 México

Mundial 2025 | Cuartos de final | México 0-2 Argentina

Eliminaciones de la selección mexicana Sub-17 ante Argentina:

Mundial 2003 | Cuartos de final | Argentina 2-0 México

Las dos veces que México eliminó a Argentina en un torneo oficial

Mundial Sub 20 1999 | Octavos | México 4-1 Argentina

Mundial Sub 17 2013 | Semifinales | Argentina 0-3 México

El cruel balance de México vs Argentina

Si hablamos solo de la selección mayor, México presenta un gris balance ante Argentina, pues se han enfrentado en 28 ocasiones y sólo en dos de éstas, el Tricolor ha salido victorioso; solo una en un torneo oficial.

La selección mayor sólo registra dos victorias contra Argentina en la Copa América del 2004 cuando lo derrotó 0-1 en la fase de grupos y en un duelo amistoso celebrado en enero de 1990 (2-0 ).

El balance es de 16 victorias de Argentina, dos para México y 10 empates.