Javier Aguirre ha marcado las expectativas para Álvaro Fidalgo, quien hace varios meses atrás obtuvo la naturalización mexicana.

Aunque todavía no puede ser convocado oficialmente por la Selección Mexicana, Javier Aguirre dejó claro que el lugar de Álvaro Fidalgo no estará garantizado.

El jugador del Club América deberá demostrar su nivel frente a los talentos de la Sub-20, un grupo que ha sorprendido a todos con su desempeño en el Mundial de la categoría.

Javier Aguirre advierte a Fidalgo que tendrá que competir contra los jóvenes de la Sub-20

Javier Aguirre dejó claro que Álvaro Fidalgo está en su radar, pero recordó que su lugar en la Selección Mexicana no está asegurado.

“¿Por qué no (verlo competir por lugar)?, es mexicano y está en buen momento. No sé por qué no estaría en radar”, señaló Javier Aguirre en conferencia de prensa previo a enfrentar a Colombia.

El técnico destacó que los juveniles del Tri Sub-20 también tienen un nivel competitivo que debe ser tomado en cuenta. “La Sub-20 tiene jugadores de buen nivel también y mexicanos, chavos. Entre más oportunidades tengamos de elegir…”, comentó Aguirre.

Aguirre apuntó que nadie tiene un lugar garantizado y que todo dependerá del rendimiento: “Todo jugador en buen momento y mexicano, llegada la hora, estará en el radar, contemplado, nadie está seguro ni compromiso con nadie”.

Por lo pronto, Fidalgo tendrá enfocarse en sus próximos compromisos con las Águilas y en mantener un buen nivel para llegar al Mundial 2026.

¿Cuándo podría ser convocado Álvaro Fidalgo por Javier Aguirre?

Javier Aguirre confirmó que Álvaro Fidalgo todavía no puede ser llamado oficialmente, pero su elegibilidad tiene fecha definida.

El jugador del Club América podrá ser considerado a partir de marzo de 2026, cuando finalice su proceso de naturalización y se cumplan los requisitos establecidos por FIFA.

El técnico destacó que la espera no significa que Fidalgo tenga un lugar asegurado, sino que simplemente podrá ser evaluado junto al resto de los candidatos.

Mientras tanto, la Sub-20 seguirá siendo un punto de referencia para el estratega, ya que los jóvenes jugadores que participan en el Mundial de Chile 2025 continuarán mostrando su nivel y sumando argumentos para disputar un puesto en el Tri mayor.