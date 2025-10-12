México continúa su preparación con el partido amistoso ante Ecuador, el martes 14 de octubre; te damos la hora y canal para ver el juego de la Fecha FIFA.

México, dirigido por Javier Aguirre, con el objetivo puesto en el Mundial 2026, enfrentará a Ecuador en su segundo partido amistoso en la Fecha FIFA del mes de octubre, después de perder a Colombia.

México vs Ecuador: Hora para ver el partido amistoso del Tri el martes 14 de octubre

A las 20:30 horas, México se medirá ante Ecuador en el partido amistoso de la Fecha FIFA, el martes 14 de octubre en duelo que se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara.

Ecuador, selección ya calificada al Mundial 2026, cuenta entre sus convocados para el partido ante México, a futbolistas como Enner Valencia y Pedro Vite que militan en la Liga MX.

México vs Ecuador: Canal para ver el partido amistoso del Tri el martes 14 de octubre

La plataforma ViX Premium, Canal 7, Canal 5, TUDN y Azteca Deportes Network, transmitirán el partido México vs Ecuador, como parte de la Fecha FIFA.

Partido: México vs Ecuador

Fase: Partido amistoso en Fecha FIFA

Fecha: Martes 14 de octubre de 2025

Horario: 20:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: ViX Premium, Canal 7, Canal 5, TUDN y Azteca Deportes Network

¿Cómo quedó México vs Colombia en la Fecha FIFA?

México enfrentó a Colombia el sábado 11 de octubre en partido amistoso durante la Fecha FIFA, previo a la cita con Ecuador.

México fue goleado por Colombia, selección que ganó 4-0 al Tricolor de Javier Aguirre, quien sigue moviendo sus piezas para terminar el armado del Tricolor rumbo al Mundial 2026.

¿Qué viene para México después del partido vs Ecuador?

La siguiente concentración de México será en la Fecha FIFA del mes de noviembre de 2025, periodo en el que ya tiene dos partidos programados.

El sábado 15 de noviembre de 2025, México regresará a Torreón para recibir a Uruguay en el Estadio Corona.

Tres días después, el martes 18 de noviembre, México regresará a Estados Unidos para encarar a la selección de Paraguay en el Alamodome, de San Antonio.