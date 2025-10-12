¿Provocación, burla o mera coincidencia? Jugadores de la selección de Argentina fueron captados celebrando su victoria ante México en los cuartos de final del Mundial Sub-20 con la canción del Chavo del 8.

Este sábado Argentina se impuso con facilidad a México por marcador de 2-0 con goles de Mateo Silvetti y Maher Carrizo en uno de los partidos más esperados de esta fase del Mundial Sub-20.

Sin embargo, generó polémica en redes que, luego de un partido que terminó con los ánimos a flor de piel (Diego Ochoa y Tahiel Jiménez fueron expulsados por el Tri) se les vio a los de la Albiceleste festejando con música del Chavo del 8.

Futbolistas de Argentina festejan triunfo contra México con canción del Chavo del 8

A través de redes sociales comenzó a circular un video en el que, después de vencer a México y sellar su boleto a las semifinales del Mundial Sub-20, los jugadores de Argentina festejaron con la canción del Chavo del 8.

El hecho de que los futbolistas de Argentina hayan pasado por la zona mixta escuchando la canción del Chavo del 8 ha sido considerado una burla, pues ese programa es considerado parte de la cultura de México.

JAJAJA, LOS PIBES DEL SUB-20 SE VAN DEL ESTADIO ESCUCHANDO LA CANCIÓN DEL CHAVO DEL 8. 😅🇦🇷pic.twitter.com/JnSzTWYviA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 12, 2025

Sin embargo, otro sector de la afición mexicana le restó importancia a este gesto, pues aseguran que el programa realizado por Roberto Gómez Bolaños es parte de la cultura de toda América Latina.

Argentina enfrentará a Colombia en las semifinales del Mundial Sub-20 tras eliminar a México

Después de eliminar sin complicaciones a México, Argentina aseguró su boleto a las semifinales del Mundial Sub-20 y es uno de los favoritos para quedarse, de nueva cuenta, con el título.

Sin embargo, para avanzar a la gran final del certamen tendrá que enfrentarse antes a Colombia, luego de que dieron una de las sorpresas de esta fase al eliminar a la selección de España.