La pelea por el campeonato de goleo en la Liga MX sigue vivo, en la última jornada se definirá a él o los ganadores; en contienda se encuentra el delantero mexicano, Armando ‘Hormiga’ González.

En una Liga MX repleta de extranjeros aparece la ‘Hormiga’ González, jugador de Chivas que pelea por ser el máximo goleador del torneo Apertura 2025, y es bajo este contexto que surge la pregunta: ¿quién fue el último campeón de goleo mexicano?

En los últimos torneos hemos visto a los extranjeros dominar el campeonato de goleo, por lo que la Hormiga González apunta a firmar un capítulo histórico.

Al momento, Hormiga González se encuentra en la primera posición, empatado con Paulinho, con 11 goles. Ambos jugadores tendrán actividad este sábado, porque hoy se definirá al nuevo campeón de goleo de la Liga MX.

🕺 Primer convocatoria de Armando 'Hormiga' González con nuestra Selección 🇲🇽



¡A seguir trabajando, Otaku! 👏🏻 pic.twitter.com/f7oe0z2pqE — CHIVAS (@Chivas) November 7, 2025

Uriel Antuna, el último campeón de goleo mexicano de la Liga MX

Fue en el Clausura 2024 cuando Uriel Antuna se consagró como campeón de goleo de la Liga MX con 8 goles. El jugador de Cruz Azul compartió el reconocimiento con Salomón Rondón, Diber Cambindo y Federico Viñas.

El último jugador mexicano que consiguió el campeonato de goleo de la Liga MX en solitario fue Henry Martín en el Clausura 2023 con 14 goles.

Mientras que la última vez que un jugador de Chivas fue el máximo goleador se remonta hasta el Apertura 2019 y el encargado de lograrlo fue Uriel Antuna.

Tabla de goleo del Apertura 2025:

Paulinho (Portugal) | Toluca | 11 goles Armando González (México) | Chivas | 11 goles Joao Pedro (Italia) | Atlético de San Luis | 11 goles Germán Berterame (México) | Rayados | 9 goles Juan Brunetta (Argentina) | Tigres | 8 goles

¿Cuándo jugará la Hormiga González con Chivas?

Chivas se medirá a Rayados en la última jornada del Apertura 2025, cita que podría resultar histórica para la Hormiga González, pues busca el campeonato de goleo.

La Hormiga González está obligado a anotar para colocarse en la cima de la tabla de goleo; de lo contrario, Paulinho puede arrebatarle el galardón.

El portugués jugará unas horas más tarde, en el Toluca vs América.