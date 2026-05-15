Pumas vs Pachuca se enfrentan en la vuelta de semifinales de la Liga MX. El partido será el domingo 17 de mayo a las 19 horas. Se podrá seguir por Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN.

Partido: Pumas vs Pachuca

Fase: Vuelta de semifinales de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN

Pumas vs Pachuca: Hora para ver la vuelta de semifinales de la Liga MX

El domingo 17 de mayo de 2026 continúa la Liguilla del Clausura 2026 con el Pachuca vs Pumas, con el Pumas vs Pachuca a las 19 horas.

Pumas vs Pachuca: Canal para ver la vuelta de semifinales de la Liga MX

El partido Pumas vs Pumas podrá verse a través de Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN.

Partido: Pumas vs Pachuca

Fase: Vuelta de semifinales de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN

Pumas vs Pachuca se juegan el pase a la final de la Liga MX (--Mexsport Agency-- / --Mexsport Agency--)

¿Cómo quedaron Pachuca vs Pumas en la ida de las semifinales de la Liga MX?

Pachuca sacó ventaja de 1-0 en la ida de las semifinales de la Liga MX ante Pumas, este jueves 14 de mayo.

Pumas necesita empatar el marcador global para avanzar a la Final del Clausura 2026.

Pachuca requiere mantener la ventaja global en el marcador, para ir por campeonato de la Liga MX