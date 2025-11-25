El Toluca de Antonio el “Turco” Mohamed ya se prepara para encarar los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, pues luego de la pausa por la Fecha FIFA y el Play-In, los Diablos Rojos regresarán a la actividad para enfrentar a FC Juárez.

El FC Juárez obtuvo su boleto a la Liguilla del Apertura 2025 ganando su partido de Play-In ante Pachuca, formato creado por la Liga MX y que fue duramente criticado por el Turco Mohamed.

El Turco expresó su inconformidad con el Play-In, actual formato de clasificación donde se enfrentan del 7 al 10 de la tabla general, y reiteró su postura sobre modificar el sistema, así como reducir el número de clubes que avanzan a la fase final del campeonato mexicano.

Turco Mohamed critica el Play In y propone nuevo formato de Liguilla que enamoraría a todos

El Turco Mohamed propone un modelo en el que solo siete equipos lleguen a la Liguilla y el líder general del torneo mexicano acceda directamente a semifinales, lo que ayudaría a que no los clubes no tengan una semana sin tener participación.

“Ningún tipo de utilidad, ningún tipo de justicia deportiva, me parece que es una invitación a la mediocridad. Creería que habría que quitarlo. Es más, yo creo que tiene que calificar siete. El superlíder tiene que ir directamente a semifinales, los otros tres jugar y ahí esperar. Pero bueno, clasifican 10, hacen esperar. Nosotros recién supimos cuál es nuestro rival ayer. Me parece que no es bueno, pero las reglas están puestas de antemano y hay que respetarlas”, mencionó el Turco Mohamed.

El DT del Toluca también señaló la manera en la que el Play-In retrasa la planeación de los equipos ya clasificados, pues como en su caso, apenas el domingo conocieron a su rival de cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

Turco Mohamed destaca diferencia entre el Toluca del torneo pasado y el actual

Por otro lado, el Turco Mohamed habló sobre las diferencias que existen entre el Toluca del Clausura 2025 y el actual.

“La diferencia es que no tenemos la mochila encima de tener la obligación de ser campeones. La obligación se la ponemos nosotros mismos, que queremos volver a ser campeones. Entonces, estamos mucho más seguros, con mucho más entrenamiento juntos y también siento que hoy somos más equipo que hace 5 meses, hoy somos mejores que hace 5 meses y solamente lo tenemos que demostrar”, añadió el Turco Mohamed.