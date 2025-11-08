Las Chivas ya están clasificadas a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, luego de que Querétaro venciera a FC Juárez y prácticamente les asegurara su boleto a la fase final, sin embargo, el Rebaño Sagrado tendrá que pelear contra todo pronóstico si quiere ser campeón del futbol mexicano.

Las Chivas quedaron en el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX y momentáneamente tienen 26 puntos a falta del último partido que disputarán este sábado.

Sin embargo, el Rebaño Sagrado tendrá que pelear con la maldición del sexto lugar, puesto que condena al fracaso en la Liguilla del torneo mexicano que esté en curso.

¿Cuál es la maldición del sexto lugar en la Liga MX? Chivas buscará el título desde esa posición

Además de la maldición del “superlíder”, en la Liga MX existe otra posición, el sexto lugar, que normalmente termina en fracaso para el equipo en turno, que en este caso es Chivas.

Y es que desde que se instauraron los torneos cortos en el Torneo Invierno 96, ningún equipo que acaba en el sexto lugar de la clasificación general ha podido quedar campeón del futbol mexicano.

El primero que sufrió la maldición fue Necaxa en el Invierno 1996, justamente en el primer certamen en la modalidad actual, que, como campeones defensores tuvieron que ceder su corona a Santos Laguna, que requirió de tiempos extra para conseguir el trofeo.

Otro de ellos fue Cruz Azul en el Invierno 1999, quienes cayeron ante Pachuca, que se encontraban séptimos de la tabla general de la Liga MX. Así como ellos, Pachuca, Querétaro, León, entre otros, han sido víctimas de la maldición del sexto lugar, pues pese a haber llegado a finales, siempre la perdieron.

¿A quién enfrentará Chivas en Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX?

Chivas aseguró el sexto lugar de la tabla general del Apertura 2025 de la Liga MX y buscará romper la maldición ante los equipos más poderosos del futbol mexicano en la actualidad.

De mantenerse la tabla general como se encuentra actualmente, Chivas enfrentaría al América en los cuartos de final del Apertura 2025 en una edición más del Clásico Nacional.