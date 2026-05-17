FC Barcelona 3-1 Betis fue el marcador en el partido de la Jornada 37 de LaLiga, con ello, se mantienen firmes en el primer lugar de la liga española.

FC Barcelona llegó a 94 puntos en LaLiga y prácticamente tiene su lugar asegurado en la Champions League 2026-2027, además del campeonato.

¿Cómo fue el FC Barcelona vs Betis de la Jornada 37 de LaLiga?

Un partido que resultó fácil para los blaugranas en la Jornada 37 de LaLiga, por lo que el FC Barcelona vs Betis quedó 2-0.

Así fueron los goles del FC Barcelona vs Betis, que terminó con victoria para los blaugranas:

Minuto 27: Gol de Raphinha (FC Barcelona)

Minuto 61: Gol de Raphinha (FC Barcelona)

Minuto 68: Gol de Isco (Betis)

Minuto 73: Gol de Joao Cancelo (FC Barcelona)

FC Barcelona suma una victoria más en LaLiga ante Betis. (Joan Mateu Parra / AP Photo/Joan Mateu Parra)

¿Cuándo es el siguiente partido del FC Barcelona?

El FC Barcelona se mantiene en la primera posición de LaLiga pese a ya haberse coronado campeón de la Primera División de España.

Aún así, el FC Barcelona tendrá que seguir sumando puntos en LaLiga cuando enfrente al Valencia en la Jornada 38, la última de la temporada 2025-2026.