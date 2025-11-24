La Liga MX entra en la fase de la Liguilla y ya se han revelado las fechas y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025:

Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025:

Toluca vs FC Juárez:

Ida | 26 de noviembre | 19:00 horas

Vuelta | 29 de noviembre | 19:05 horas

Tigres vs Tijuana

Ida | 26 de noviembre | 23:00 horas

Vuelta | 29 de noviembre | 21:10 horas

América vs Rayados

Ida | 26 de noviembre | 21:05 horas

Vuelta | 29 de noviembre | 17:00 horas

Cruz Azul vs Chivas

Ida | 27 de noviembre | 20:07 horas

Vuelta | 30 de noviembre | 19:00 horas

