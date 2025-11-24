La Liga MX entra en la fase de la Liguilla y ya se han revelado las fechas y horarios para los cuartos de final del Apertura 2025:
Fechas y horarios de los cuartos de final del Apertura 2025:
- Toluca vs FC Juárez:
Ida | 26 de noviembre | 19:00 horas
Vuelta | 29 de noviembre | 19:05 horas
- Tigres vs Tijuana
Ida | 26 de noviembre | 23:00 horas
Vuelta | 29 de noviembre | 21:10 horas
- América vs Rayados
Ida | 26 de noviembre | 21:05 horas
Vuelta | 29 de noviembre | 17:00 horas
- Cruz Azul vs Chivas
Ida | 27 de noviembre | 20:07 horas
Vuelta | 30 de noviembre | 19:00 horas
Noticia en desarrollo, en breve más información...