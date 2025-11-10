Con la Liguilla a solamente unas semanas de iniciar, América se había encontrado con un problema para su partido de Vuelta de cuartos de final en contra de Rayados a celebrarse en el Estadio Ciudad de los Deportes toda vez que para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, fechas en las que se jugarán los duelos definitivos de esta instancia, hay programados conciertos del artista Junior H en la Plaza de Toros México.

Es importante recordar que tanto el Ciudad de los Deportes como la Plaza de Toros México, se encuentran ubicados en la Alcaldía Benito Juárez, la cual no permite que se realicen eventos simultáneos en estos dos recintos. Muestra de ello es que en ocasiones anteriores América ya ha tenido que salir de la Ciudad de México precisamente por esta razón, lo que puso en duda si su juego de Liguilla contra Rayados se podría jugar o no en la capital ante la presentación de Junior H.

Este lunes 10 de noviembre, SDP Deportes pudo confirmar que América podrá jugar contra Rayados su partido de Vuelta de cuartos de final en el Estadio Ciudad de los Deportes toda vez que hay una solución para que su partido no se empalme con el concierto de Junior H y se puedan llevar a cabo los dos eventos programados en la Benito Juárez.

La solución de América para poder jugar en el Ciudad de los Deportes en Liguilla

En América saben que, al ser cuarto lugar de la clasificación general, no tendrán posibilidad de elegir día y hora de su partido de Liguilla contra Monterrey debido a que los mejor colocados acapararán ese privilegio. Dicho esto, tienen presupuestado recibir a La Pandilla el domingo 30 de noviembre en el Ciudad de los Deportes, fecha en la que Junior H ofrecerá su concierto en la Plaza de Toros a las 20:30 hrs (tiempo del centro de México), por lo que el partido se jugará a las 17:00 hrs.

La razón por la que América pondrá su juego de Liguilla a esa hora es para que haya un margen de tiempo de aproximadamente una hora y media entre el final del encuentro con Rayados y el inicio del concierto de Junior H. En ese lapso, esperan que los aficionados que acudan al Ciudad de los Deportes abandonen la zona, lo que evitaría una aglomeración de gente en las inmediaciones de los dos recintos.

Con esto, se puede dar por hecho que la serie de Cuartos de Final entre las Águilas y Monterrey se jugará primero el jueves 27 de noviembre en el Gigante de Acero con horario por confirmar, mientras que la Vuelta se definirá el domingo 30 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 17:00 hrs (tiempo del centro de México).

¿Cuándo se hace oficial el horario de América vs Rayados de Liguilla?

De momento no se hará oficial este movimiento debido a que los horarios de Liguilla se darán a conocer hasta que los ocho invitados a la Fiesta Grande estén confirmados. Por ahora, solamente se publicaron los correspondientes al Play In.

Una vez terminada esta fase, el horario de América vs Rayados de esta Liguilla será oficial junto con el del resto de las eliminatorias que se jugarán en esta instancia, como el Cruz Azul vs Chivas y las series tanto de Toluca como de Tigres ante los rivales que salgan del Play In.

Mientras tanto, en Coapa respiran tranquilos al saber que no tendrán que salir de casa para buscar ser uno de los cuatro semifinalistas de este certamen.