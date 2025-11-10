Los duelos del Play In del Apertura 2025 de la Liga MX ya se confirmaron tras el término de la Jornada 17 del torneo mexicano y ya se sabe cuándo se jugarán el boleto a la Liguilla.

Pumas fue el último en colarse al Play In del Apertura 2025 de la Liga MX tras derrotar de manera agónica a Cruz Azul con un marcador de 3-2. Dicho encuentro estuvo envuelto en la polémica por la lesión que le provocó el jugador de los universitarios Coco Carrasquilla al portero de La Máquina, Kevin Mier.

Los dirigidos por Efraín Juárez subieron al lugar 10 de la tabla general con 21 puntos para meterse al Play In del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que enfrentarán a Pachuca en la fase de eliminatoria directa.

Horarios Play In 2025: Así se jugarán las series por un boleto a la Liguilla

La Liga MX compartió los horarios del Play In del Apertura 2025, los cuáles quedaron de la siguiente manera:

Partido: Pachuca vs Pumas

Lugar: Estadio Hidalgo

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Hora: 19:00 horas

Partido:Xolos de Tijuana vs FC Juárez

Lugar: Estadio Caliente

Fecha: Jueves 20 de noviembre

Hora: 21:00 horas

El ganador del Xolos de Tijuana vs FC Juárez enfrentará en los cuartos de final a Tigres, quien quedó segundo de la tabla general de la Liga MX, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad contra el ganador del juego entre Pachuca y Pumas.

¿Dónde transmitirán los partidos del Play In del Apertura 2025 de la Liga MX?

Xolos de Tijuana se medirá a FC Juárez el próximo 20 de noviembre, el cuál se podrá seguir a través de FOX/Caliente TV.

Mientras que el duelo entre Pachuca y Pumas desde el Estadio Hidalgo también se jugará el 20 de noviembre y se podrá ver a través de FOX/Caliente TV.