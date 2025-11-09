¡Problemas a la vista! Un nuevo capítulo de tensión podría estallar entre Club América y la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México, todo derivado del concierto de Junior H en la Plaza de Toros, recinto que está a unos pasos del Estadio Ciudad de los Deportes.

El problema radica en que están agendados un par de conciertos de Junior H en la Plaza de Toros para el sábado 29 y domingo 30 de noviembre. Esos días se tiene previsto que se disputen los cuartos de final de vuelta de la Liga MX y sí, Club América sería local en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Como es bien sabido, la alcaldía Benito Juárez ha clausurado el Estadio Ciudad de los Deportes por distintos sucesos, uno de estos incluyó la celebración de un concierto en la Plaza de Toros a la misma hora que un partido de Cruz Azul.

Bajo este contexto, el concierto de Junior H y el partido de cuartos de final de Club América no podrán celebrarse al mismo tiempo, y las Águilas deberán volar en busca de una nueva sede.

¿Club América jugará los cuartos de final de la Liga MX en Puebla?

Club América se medirá a Rayados en los cuartos de final de la Liga MX. El partido de vuelta se jugará el sábado 29 o domingo 30 de noviembre, de acuerdo al calendario del torneo. El Estadio Ciudad de los Deportes es sede del América para sus partidos como local.

Sin embargo, el partido América vs Rayados podría ser al mismo tiempo que el concierto de Junior H y si se mantiene el hermetismo de la alcaldía Benito Juárez, las Águilas deberán buscar nueva sede.

Anteriormente, Club América encontró refugio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, por lo que podrían hacerlo en este Apertura 2025.

Club América vs Rayados: Fecha, hora y canal de transmisión para los cuartos de final de la Liga MX

La Liga MX hará una pausa por la Fecha FIFA y después se disputará el Play-In, por lo que será hasta el 26 de noviembre cuando inicien los cuartos de final del Apertura 2025. Club América y Rayados de Monterrey se encontrarán en esta fase.

Aún resta saber los horarios, pero de acuerdo al calendario de la Liga MX, los cuartos de final de ida se jugarán el 26 y 27 de noviembre, mientras que los duelos de vuelta tendrán lugar el 29 y 30.

Los partidos de Rayados como los de América son transmitidos por TUDN, por lo que se espera que la transmisión sea por Canal 5 y ViX +.