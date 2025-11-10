A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Pachuca sorprendió al dar a conocer que Jaime Lozano dejaría la dirección técnica por mutuo acuerdo a unos días de que se jueguen el paso a la Liguilla en el Play In.

A pesar de que Pachuca comenzó con el pie derecho el Apertura 2025 y marchaban líderes tras cuatro jornadas, el equipo dirigido por Jaime Lozano terminó en la novena posición de la tabla general.

Si bien la salida de Jimmy Lozano de la Bella Airosa sorprendió a propios y extraños, los directivos de los Tuzos ya tendrían negociaciones avanzadas con otro estratega para que tome las riendas del equipo.

Pachuca busca nuevo DT tras la salida de Jaime Lozano

De acuerdo con información compartida por el periodista Raúl Gómez, Esteban Solari, director técnico argentino que actualmente dirige a Godoy Cruz es el principal candidato para reemplazar a Jaime Lozano en Pachuca.

El estratega argentino tiene pasado trabajando con Grupo Pachuca, pues el año pasado dirigió al Everton de Viña del Mar, equipo de Chile que también posee Jesús Martínez, además de León y Real Oviedo.

Esteban Solari está cerca de convertirse en nuevo técnico de Pachuca, las charlas van por buen camino con el estratega con pasado en Everton Viña del Mar

No será la primera experiencia de Esteban Solari en el futbol mexicano, pues como jugador tuvo un breve paso en los Pumas, contra quienes podría debutar como director técnico de los Tuzos en el Play In.

El balance de Jaime Lozano como director técnico de Pachuca

En total, Jaime Lozano estuvo al frente de Pachuca en 24 partidos como su director técnico, siendo los tres primeros en el Mundial de Clubes 2025, en el cual el equipo tuvo un paso sin pena ni gloria pues perdió todos sus encuentros.

A pesar de que Pachuca comenzó el Apertura 2025 de la Liga MX con 4 victorias consecutivas, el equipo de Jaime Lozano se desinfló con el paso de las jornadas y finalizó apenas en el noveno lugar.

Además, se dice que la derrota ante Santos Laguna en la última fecha del campeonato fue vital para que la directiva de los Tuzos tomara la sorpresiva decisión de remover al técnico con el Play In a la vuelta de la esquina.