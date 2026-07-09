El Mundial 2026 parece haber enfriado el interés de varios equipos en Europa por el delantero de la Selección Mexicana, Santiago Giménez, aseguran diversos reportes europeos.

Y es que previo al Mundial 2026, el futuro de Santi Giménez parecía estar lejos de su club, el AC Milan de la Liga italiana.

No obstante, el esguince de segundo grado que sufrió en el tobillo derecho al final del partido México vs Inglaterra —que lo dejaría fuera de las canchas por 8 semanas— podría cambiar el destino del delantero nacional.

Santi Giménez con futuro incierto en Europa tras el Mundial 2026

El panorama futbolístico para Santi Giménez en Europa ha dado un giro inesperado tras finalizar la participación de México en el Mundial 2026.

Luego de registrar solo 7 goles para el AC Milán en la temporada 2025/2026, el futuro del delantero apuntaba hacia un cambio de aires con varios equipos de Europa y otros lares detrás de él.

Sin embargo, la lesión que sufrió habría hecho cambiar de opinión a varios equipos, entre ellos al FC Porto de Portugal, al Tottenham Hotspur de Inglaterra e incluso al Orlando City de Estados Unidos.

Santiago Giménez, jugador del AC Milan. (Pier Giavelli / Mexsport)

Parece que el interés por el delantero se ha enfriado, por lo que no se descarta que, al menos hasta la ventana de transferencias de diciembre, el mexicano permanezca en el AC Milan.

Medios italianos aseguran que el equipo esperaba recibir cerca de 30 millones de euros por el traspaso de Santi Giménez, pero ahora estarían analizando bajar su precio a los 20 millones.

Esta decisión espera atraer ofertas por el delantero, o que sirva al menos en la hipótesis para motivarlo y que recobre el nivel que lo llevó a ser vendido del Feyenoord de Países Bajos a un histórico de Italia.