Una de las novelas del mercado de fichajes se dio en la Serie A, pues en los últimos días trascendió que el AC Milan explotó la posibilidad de intercambiar a Santiago Giménez por Artem Dovbyk con la AS Roma.

A pesar de que el rumor tomó fuerza en los últimos días, Santiago Giménez se terminó quedando en el AC Milan, por lo que estará al menos hasta el mercado invernal compitiendo en la Serie A.

Sin embargo, una vez que llegó a su fin la ventana de transferencias, se reveló que equipos del futbol italiano y de la Premier League sondearon el posible traspaso del delantero mexicano de 24 años de edad.

Hubo interés de la Premier League y de la Serie A por el fichaje de Santiago Giménez

En la emisión más reciente del programa Fox Sports Radio, Chaco Giménez, padre de Santiago Giménez reveló que equipos de la Serie A y de la Premier League estuvieron interesados en fichar a su hijo en el mercado veraniego.

“Chelsea no, Inglaterra si. Hubo más opciones, de Arabia también y de Italia también. Abiertamente creo que Johan (Vázquez) habló con Santi pero bueno nada…”, declaró el papá de Santiago Giménez.

Es decir, El Bebote tuvo oportunidad tanto de irse a jugar a la Premier League como de juntarse con Johan Vázquez en el Genoa de la Serie A, pero finalmente decidió permanecer en el AC Milan.

Así reveló Santiago Giménez su permanencia en el AC Milan en la recta final del mercado de fichajes

En medio de los rumores sobre su posible salida del AC Milan y en camino a reportar a la concentración de la Selección Mexicana, Santiago Giménez confirmó su permanencia en el equipo con un simple mensaje.

Y es que, a través de su cuenta de X Santiago Giménez escribió un corazón rojo y otro negro, los cuales son los colores principales del AC Milan, para dar a conocer que no se iría del equipo en esta ventana de transferencias.

Además, Rafaela Pimenta, agente del atacante mexicano, también confirmó que no se irían a ningún lado a pesar de los rumores que daban por hecho su salida hacia la capital de Italia.