Zlatan Ibrahimovic, histórico futbolista sueco que hoy en día es asesor en el AC Milan, habría evitado la salida de Santiago Giménez del equipo en la ventana de transferencias a pesar de los rumores que trascendieron.

Una de las novelas del mercado de fichajes fue el posible intercambio en el que Santiago Giménez pudo haber salido del AC Milan para irse a la AS Roma por el atacante ucraniano Artem Dovbyk.

Sin embargo, el Bebote se terminó quedando en Il Diavolo y ahora se sabe que todo fue gracias a la insistencia por parte de Zlatan Ibrahimovic, quien habría abogado por él para que permaneciera en la institución rossonera.

Revelan que Santiago Giménez se quedó en el AC Milan gracias a Zlatan Ibrahimovic

De acuerdo con información compartida por el periodista Antonio Vitiello, Zlatan Ibrahimovic fue vital para que Santiago Giménez se quedara en el AC Milan tras el cierre de mercado a pesar de los rumores que lo ponían en la AS Roma.

Pese a que el director deportivo del AC Milan, Igli Tare, expresó publicamente que estaban en negociaciones con La Loba por el intercambio entre Santiago Giménez y Artem Dovbyk, la opinión de Zlatan Ibrahimovic habría tenido mayor peso.

Ahora, Santi deberá de pelear por un lugar en el once inicial de Massimiliano Allegri jornada tras jornada si es que quiere mantenerse en la capital de la moda a nueve meses del Mundial 2026.

¿Contra quién competirá Santiago Giménez por un lugar en el AC Milan?

Una vez que se confirmó que seguirá en el AC Milan al menos hasta el mercado invernal, Santiago Giménez tendrá que competir por la titularidad en el equipo con varias figuras de talla mundial.

Si bien Santiago Giménez es el único centro delantero nominal con el que cuenta el AC Milan, Massimiliano Allegri ha utilizado a Rafael Leao en esa posición, además de que ficharon a Christopher Nkunku en la ventana de transferencias.

En las dos jornadas que han transcurrido en esta temporada de la Serie A, Santi lleva dos goles, pero ambos fueron invalidados debido a que se encontraba ligeramente adelantado.