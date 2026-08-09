Real Salt Lake vs Atlante iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este sábado 8 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Real Salt Lake vs Atlante terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Real Salt Lake 4-0 Atlante.

Real Salt Lake vs Atlante: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Real Salt Lake vs Atlante de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 4-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Real Salt Lake vs Atlante:

Minuto 17: Gol de Sergi Sotans (Real Salt Lake)

Minuto 50: Gol de Zach Booth (Real Salt Lake)

Minuto 54: Gol de Lukas Engel (Real Salt Lake)

Minuto 90: Gol de Pablo Enrique Ruiz (Real Salt Lake)

¿Contra quién vuelven a jugar Real Salt Lake y Atlante en la Leagues Cup?

Real Salt Lake disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a FC Juárez.

Atlante, por su parte, enfrentará al Minnesota con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.