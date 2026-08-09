Chivas vs FC Dallas iniciaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este sábado 8 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Chivas vs FC Dallas terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Chivas 0-1 FC Dallas.

Chivas vs FC Dallas: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Chivas vs FC Dallas de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los visitantes con marcador de 0-1.

Un triunfo valioso para el conjunto de la MLS, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Chivas vs FC Dallas:

Minuto 73: Gol de Farrington (FC Dallas)

¿Contra quién vuelven a jugar Chivas y FC Dallas en la Leagues Cup?

Chivas disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a Seattle Sounders.

FC Dallas, por su parte, enfrentará al Toluca con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.