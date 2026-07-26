Te contamos quién es Óscar Perea. Acá la trayectoria, edad y equipo del futbolista colombiano.

En su corta carrera, Óscar Perea ha tenido experiencia en Europa, además de jugar para la selección de su país.

¿Quién es Óscar Perea?

Óscar Andrés Perea Abonce es un futbolista colombiano que se desempeña como extremo izquierdo.

Sus características más destacadas son la velocidad y el desequilibro en los duelos uno contra uno.

Óscar Perea, futbolista colombiano (@oscarperea11_ / Instagram)

A lo largo de su trayectoria ha ganado tres títulos: el Campeonato del Torneo Apertura 2022, la Copa Colombia y la Superliga de Colombia de 2023.

¿Cuántos años tiene Óscar Perea?

Se sabe que actualmente, Óscar Perea tiene 20 años, nació el 27 de septiembre 2005 en Pereira, Colombia.

¿Quién es la esposa de Óscar Perea?

Óscar Perea no está casado.

Óscar Perea, futbolista colombiano (@oscarperea11_ / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Óscar Perea?

Por su fecha de nacimiento, Óscar Perea pertenece al signo zodiacal Libra.

¿Cuántos hijos tiene Óscar Perea?

Óscar Perea no tiene hijos.

¿Qué estudió Óscar Perea?

El futbolista Óscar Perea no cuenta con estudios universitario, ya que desde joven se ha dedicado a formarse como futbolista.

Óscar Perea, futbolista colombiano (@oscarperea11_ / Instagram)

¿En qué ha trabajado Óscar Perea?

Óscar Perea comenzó su carrera en 2018 al entrenar en las inferiores del club La Cantera en Colombia.

Gracias a sus cualidades tendría una oportunidad con las categorías inferiores del Atlético Nacional en 2020.

El debut en primera división del futbolista llegaría hasta el 15 de mayo 2022.

Para 2024, Perea sería vendido al Racing de Estrasburgo, club en Francia que lo cedería al AVS de Portugal para la temporada 2025-2026.

Tras su cesión al futbol portugués regresaría a Francia. Con la Selección de Colombia, ha sido parte de los equipos Sub-20 y Sub-23.