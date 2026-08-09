Toluca vs LAFC continuaron con la actividad en la Leagues Cup 2026 este sábado 8 de agosto.

La Leagues Cup 2026 vio rodar el balón, donde el Toluca vs LAFC terminó a favor del equipo de la MLS.

Marcador: Toluca 0-1 LAFC.

Toluca vs LAFC: así fue el partido de la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026

En el partido Toluca vs LAFC de la Jornada 2 de la Leagues Cup, el equipo de la MLS y la Liga MX protagonizaron un buen duelo que terminó con triunfo para los locales con marcador de 4-0.

Un triunfo valioso para el conjunto de la Liga MX, una de las escuadras que suelen pelear por calificar a la fase de eliminatoria cada torneo.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 1 Toluca vs LAFC:

Minuto 90+2: Gol de Eddie Segura (LAFC)

¿Contra quién vuelven a jugar Toluca y LAFC en la Leagues Cup?

Toluca disputará la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026 frente a FC Dallas.

LAFC, por su parte, enfrentará al Querétaro con el objetivo de sumar 3 puntos en la Leagues Cup 2026.