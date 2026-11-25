Sabah vs FC Barcelona juegan en la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo visitante, el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Sabah vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Sabah 1-3 FC Barcelona es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.

Pronóstico: Sabah 1-3 FC Barcelona

Sabah vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Sabah vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.

Sabah

Portero: Pokatilov

Defensas: Zedadka, Solvet, McCarthy y Puchacz

Mediocampistas: Rakhmonaliev, Lepinjica, Khaibulaev, Nwachukwu y Mbina

Delantero: Simić

El FC Barcelona busca acercarse a la cima de la Champions League (Joan Monfort / AP Photo/Joan Monfort)

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo

Mediocampistas: Rodri, Pedri; Yamal y Fermín López

Delanteros: Gordon y Raphinha

Hora y canal del partido: Sabah vs FC Barcelona en La Champions League

Sabah vs FC Barcelona se encuentran en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por FOX One.