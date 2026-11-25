Sabah vs FC Barcelona juegan en la Jornada 5 de la Champions League. El pronóstico es a favor del equipo visitante, el miércoles 25 de noviembre de 2026.
Sabah vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Sabah 1-3 FC Barcelona es el pronóstico en la Jornada 5 de la Champions League.
Pronóstico: Sabah 1-3 FC Barcelona
Sabah vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Sabah vs FC Barcelona, que se jugará en la Jornada 5 de la Champions League.
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Sabah
- Portero: Pokatilov
- Defensas: Zedadka, Solvet, McCarthy y Puchacz
- Mediocampistas: Rakhmonaliev, Lepinjica, Khaibulaev, Nwachukwu y Mbina
- Delantero: Simić
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín y João Cancelo
- Mediocampistas: Rodri, Pedri; Yamal y Fermín López
- Delanteros: Gordon y Raphinha
Hora y canal del partido: Sabah vs FC Barcelona en La Champions League
Sabah vs FC Barcelona se encuentran en la Jornada 5 de la Champions League. Miércoles 25 de noviembre a las 11:45 horas con transmisión por FOX One.
- Partido: Sabah vs FC Barcelona
- Fase: Jornada 5
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 25 de noviembre de 2026
- Horario: 11:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico de Bakú
- Transmisión: FOX One