El partido de Villarreal vs FC Barcelona que se iba a jugar en Miami ha sido cancelado. LaLiga se encargó de confirmar el hecho mediante un comunicado oficial en el que lamentó el hecho y dio como razón que la promotora encargada de gestionar la organización del encuentro no quiso seguir adelante por la incertidumbre generada recientemente en España.

Cabe recordar que, desde que se hizo el anuncio oficial el Villarreal vs FC Barcelona de LaLiga en Miami, diferentes reclamos se presentaron en más de un escenario. De hecho, los equipos protestaron con 15 segundos sin moverse en el campo a manera de hacer sentir su inconformidad.

Así, el partido entre Villarreal y FC Barcelona se jugará en La Cerámica, toda vez que en la programación del calendario aparece como local El Submarino Amarillo, equipo que contará con el apoyo de su afición en mayoría en las gradas, cosa que no iba a suceder con Miami como sede.

LaLiga lamenta cancelación del Villarreal vs FC Barcelona en Miami

En su comunicado, LaLiga dejó clara su postura respecto a la cancelación del Villarreal vs FC Barcelona y lamenta el hecho de, a su parecer, haber dejado escapar una oportunidad de internacionalizar el futbol español.

“LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante”, publicaron en un boletín relacionado a la cancelación del Villarreal vs FC Barcelona en Miami.

En ese mismo tenor, consideraron que tenían la intención de fortalecerse como marca más allá de las fronteras españolas sobre todo en un mercado que consideran de mucha relevancia como lo es el de Estados Unidos.

“La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”, expresaron los directivos de LaLiga.

El agradecimiento de LaLiga a Villarreal y FC Barcelona

Dentro de todo, LaLiga agradeció la disposición de Villarreal y FC Barcelona para la realización de un partido del futbol español en Estados Unidos.

“Finalmente, LALIGA desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición”, compartieron respecto a la apertura de Villarreal y FC Barcelona para realizar este proyecto.

Al final, aseguraron que no pararán en su búsqueda por internacionalizar el futbol español.

“Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados”, sentenciaron.