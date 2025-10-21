Este martes 21 de octubre comenzó la Jornada 3 de la Champions League y uno de los duelos más llamativos fue el duelo entre el FC Barcelona y Olympiacos.

Para el FC Barcelona era crucial sumar de a tres puntos en este enfrentamiento ante el Olympiacos, pues su derrota ante el PSG los dejó en la zona de repechaje de la Champions League.

Por su parte, el equipo griego llegaba con el objetivo de dar la sorpresa ante uno de los equipos favoritos para ganar el torneo europeo.

FC Barcelona vs Olympiacos: Resumen y goles del partido de la Jornada 3 de la Champions League

El FC Barcelona recibió en la cancha del Estadio Olímpico de Montjuic al Olympiacos, en un duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Champions League.

El primer gol del partido llegó al minuto 7, gracias a Fermín López, que tras su anotación sumaría otros dos tantos, consolidándose como uno de los hombres más importantes del FC Barcelona ante el Olympiacos.

El equipo dirigido por Hansi Flick se fue al descanso con la victoria parcial de 2-0, sin embargo, en el inicio del segundo tiempo, Ayoub El Kaabi recortó distancias para el club griego.

Pero todo cambiaría con la expulsión de Santiago Hezze, quien vio la segunda amarilla al minuto 57, dejando a su equipo con uno menos y con mucho partido por delante.

A partir de esto, el dominio culé fue cada vez más evidente con Lamine Yamal sumando otro gol y Marcus Rashford con otro doblete que terminaron dándole la victoria al equipo español con un contundente 6-1.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido del FC Barcelona en la Champions League?

Tras su victoria ante Olympiacos, el FC Barcelona tendrá que esperar varios días para volver a jugar en la Champions League.

El próximo rival del FC Barcelona ya está definido y será el Club Brujas al que visitará el 5 de noviembre para jugar la jornada 4 de la Champions League.