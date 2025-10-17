El FC Barcelona se encuentra envuelto en otro problema legal, pues ahora se le acusa de cometer dos delitos en el fichaje de Antoine Girezmanm en 2019.

El escándalo del FC Barcelona corresponde a la administración anterior de Josep María Bartomeu, el mismo personaje al que el actual presidente, Joan Laporta, acusó de haber dejado un “desastre institucional” en su gestión entre 2014 y 2020.

De acuerdo con un juez del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona ha identificado indicios de que el FC Barcelona podría haber incurrido en los delitos de administración desleal y falsedad contable en el fichaje de Antoine Griezmann en 2019.

¡Otro escándalo en el FC Barcelona! Le acusan de cometer 2 delitos en el fichaje de Antoine Griezmann

Según información de “El Mundo”, el FC Barcelona pagó 15 millones de euros al Atlético de Madrid como parte de un acuerdo para frenar una denuncia por negociaciones adelantadas con Antoine Griezmann, cuando todavía tenía contrato con el equipo colchonero.

El juez señala que las negociaciones con Antoine Griezmann se realizaron en un periodo en el que todavía tenía contrato con el Atlético de Madrid, lo que podría constituir en una vulneración de la normativa FIFA, el cuál prohíbe que un equipo contacte con un jugador bajo contrato sin que exista primero autorización del club en el que juega el futbolista.

El juez también informa que el conjunto culé habría promocionado el fichaje, negociado anticipadamente y luego destinado un pago sustancial para que el Atlético de Madrid desistiera de presentar pruebas o denuncia, los términos bajo examen serían de simulación contractual y actos de ocultamiento, que podrían tipificarse como falsedad contable y administración leal.

Escándalo dejó problemas económicos al FC Barcelona

Las investigaciones contra el expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y otros directivos del equipo blaugrana incluyen este caso en particular como parte de la denuncia presentada por el actual mandatario, Joan Laporta.

De acuerdo con varios reportes, todas estas prácticas costaron al FC Barcelona alrededor de 30 millones de euros en perjuicios financieros totales, estimados en un informe elaborado por la empresa Kroll.