Este sábado 18 de octubre, la actividad de la Jornada 9 de LaLiga siguió con el enfrentamiento entre FC Barcelona y Girona en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Tras la fecha FIFA, el FC Barcelona recuperó a Lamine Yamal y Fermín López para medirse ante el Girona que buscaba dar la sorpresa en LaLiga.

El partido tuvo varios momentos destacados e incluso la lluvia se hizo presente en la casa de los culés, poniéndoles un toque adicional a un encuentro tenso.

FC Barcelona vs Girona: Resumen y goles del partido de la Jornada 9 de LaLiga

El Estadio Olímpico de Montjuic fue testigo de un gran partido entre el FC Barcelona y el Girona en la Jornada 9 de LaLiga.

El marcador se abrió en el minuto 13 con un gol de Pedri, quien entró al área chica del Girona y buscó el espacio perfecto para darle la ventaja al FC Barcelona en casa.

🚨🇪🇸 PEDRI OPENS THE SCORING FOR BARCELONA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Barcelona 1-0 Girona.

Sin embargo, la felicidad no duró mucho, ya que al minuto 20, Axel Witsel marcó un verdadero golazo de chilena, con el que puso el empate.

OH MY LORD AXEL WITSEL

Los equipos se fueron al medio tiempo con el 1-1. Ya en la segunda mitad, los culés fueron los que mayormente generaron peligro, pero la definición no estaba siendo la mejor.

El momento polémico sucedió al minuto 70 cuando se pidió una falta sobre Rashford, que hubiera ocasionado un penal, sin embargo, el árbitro no fue llamado por el VAR.

En los últimos minutos del encuentro, Ronald Araujo dejó su posición de defensor e ingresó al área para convertir el gol que le daría los tres puntos al Barcelona.

This is the Greatest 9 of All-Time



This is our Lewa Replacement



This is our Haaland



Ronald Federico Araújo da Silva

Hansi Flick se perderá el Real Madrid vs FC Barcelona

En medio del partido entre FC Barcelona y Girona, Hansi Flick, DT de los culés, fue expulsado del partido por constantes reclamos hacia el árbitro central.

A pesar de que vio la tarjeta roja, Flick no se retiró del terreno de juego e incluso las cámaras captaron su celebración ante el gol de Ronald Araujo.

La sanción lo hará perderse uno de los partidos más importantes de la temporada de LaLiga: el Clásico ante el Real Madrid.