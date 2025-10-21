El Clásico Español entre Real Madrid y FC Barcelona ya se calienta en el que será la pelea por el liderato de LaLiga, pues ahora salió una nueva polémica por el arbitraje de la competencia.

Fue Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, quien aprovechó una asamblea del club blaugrana para lanzarle un dardo a Gil Manzano, árbitro que expulsó a Hansi Flick en los últimos minutos del partido contra Girona.

Hansi Flick, DT del FC Barcelona fue expulsado por doble amarilla en el minuto 90 del juego contra Girona, por lo que el entrenador no estará presente en el Clásico contra el Real Madrid, a menos de que la sanción sea anulada.

¡Se calienta el Clásico! Real Madrid y FC Barcelona se enfrascan en nueva polémica por el arbitraje

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, criticó la decisión del árbitro que pitó contra el Girona e incluso señaló que el arbitraje ayudó al Real Madrid para que Hanski Flick no esté en el banquillo para el Clásico.

“Si no hay (mano blanca), se parece mucho. Hemos recurrido la sanción. Creo que el árbitro se excedió y esperó a la reacción para enseñarle la segunda (amarilla). Sé que es muy difícil que le quiten la sanción. Le he dicho a Flick que estamos con él. No me gustó la actitud del árbitro”, detalló Joan Laporta, presidente del FC Barcelona.

Posteriormente, en al conferencia previa al juego de la UEFA Champions League del Real Madrid, Thibaut Courtois no dudó en responderle al presidente del equipo culé y de pasó le recordó el caso Negreira.

“Dice eso porque lo tiene que decir, por el caso Negreira. Nunca he notado eso en el Madrid, más bien al contrario. No siento que nos hayan beneficiado en ningún momento”, destacó el portero del Real Madrid.

😯¡COURTOIS responde a LAPORTA sobre la 'MANO BLANCA' en los ARBITRAJES!



"Dice eso porque lo tiene que decir... por todo lo del CASO NEGREIRA y eso".



🗣️@JLSanchez78 https://t.co/3FpOXCfi39 pic.twitter.com/3N57hXrnfV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 21, 2025

¿Cuándo es el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona?

Real Madrid y FC Barcelona disputarán un Clásico más en LaLiga, juego en el que se pelearán el liderato de la tabla general.

El partido entre Real Madrid y FC Barcelona se jugará el próximo 26 de octubre, en punto de las 09:15 horas, tiempo del centro de México.