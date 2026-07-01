César Cravioto respondió a la polémica serenata que aficionados mexicanos llevaron a la Selección de Ecuador hasta su hotel, al defender que “no hubo ninguna agresión”.

“Hay que respetar a todos, pero tampoco hubo una agresión. Procuremos que, si juega otra selección contra México, no se den ese tipo de situaciones para que no haya reclamos”. César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno

Por este hecho, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó una queja formal ante la organización del Mundial 2026, acusando que lo ocurrido constituye una “actitud antideportiva”.

No los dejaron dormir: la afición mexicana tomó el hotel antes del México vs Ecuador (Especial )

César Cravioto afirma que no hubo agresión contra la Selección de Ecuador en CDMX

En entrevista con Radio Fórmula, el titular de la Secretaría de Gobierno, César Cravioto, hizo un llamado a la afición mexicana a respetar al resto de jugadores tras lo ocurrido en el hotel donde se hospedaba la Selección de Ecuador.

No obstante, señaló que lo ocurrido no fue un hecho grave, toda vez que no hubo ninguna agresión contra los jugadores u otros aficionados que se encontraran en el lugar.

No obstante, la FEF señaló que el comportamiento de los aficionados mexicanos, quienes usaron cláxones, trompetas, bocinas y otros ruidos para impedir el descanso del equipo, fue antideportivo.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades capitalinas a tomar mayores precauciones y adoptar medidas para salvaguardar a sus jugadores, equipo técnico e hinchas.

Federación Ecuatoriana presenta queja por aficionados mexicanos en el hotel previo al México vs Ecuador (Especial)

¿FIFA castigará a México por serenata a Ecuador?

Aunque todavía no se ha determinado si la serenata a Ecuador será sancionada, si la FIFA abre un procedimiento disciplinario las posibles sanciones podrían incluir: