La Leagues Cup está lista para regresar en el 2026 en una edición más del torneo que enfrenta a los equipos de la Liga MX contra los de la MLS y este martes 16 de diciembre, se confirmaron las fechas de inicio y término del torneo.

Las cuentas oficiales en redes sociales de la Leagues Cup confirmaron la realización de este torneo en el 2026 en lo que será cuarta edición bajo el formato actual de competencia y a falta de ocho meses, los clubes de Liga MX y MLS ya saben cuando iniciará su participación.

La fecha de inicio de la Leagues Cup 2026

Con base en lo informado por las plataformas oficiales de la Leagues Cup, la edición del 2026 iniciará el próximo 4 de agosto y llegará a su fin el 6 de septiembre, todo jugandose en los estadios de Estados Unidos toda vez que es un aspecto del reglamento que todavía no cambia.

Estas fechas provocarán, nuevamente, que el torneo local en México se detenga a pocas veces de haber iniciado para que los clubes de la Liga MX viajen a Estados Unidos a las sedes que les toquen para jugar en la Leagues Cup 2026.

🗓️ 36 teams. 2 ligas. Only one will lift the trophy 🏆



These are the @mls and @LigaBBVAMX clubs that will fight next summer to become the best team in North America 🔥 #LeaguesCup2026 inicia el 4 de agosto. pic.twitter.com/LtFL0p0qe3 — Leagues Cup (@LeaguesCup) December 16, 2025

Equipos mexicanos buscarán ganar la Leagues Cup

Hay que hacer énfasis en que los equipos mexicanos buscarán ganar por primera vez la Leagues Cup bajo el formato que enfrenta a todos los clubes mexicanos con los de la Major League Soccer.

Desde el 2023 a la fecha, tres equipos estadounidenses ganaron la Leagues Cup; Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders fueron los campeones en finales donde también se midieron a cuadros de la MLS, así que, por primera vez, los conjuntos mexicanos buscarán ganar la Leagues Cup.

Los retos de la Leagues Cup para los equipos mexicanos

Como suele suceder en la Leagues Cup, los equipos mexicanos tendrán retos que librar para trascender en Estados Unidos. Empezar este certamen internacional prácticamente con pretemporadas terminadas, poco ritmo de juego y en suelo norteamericano son solamente algunas de las complicaciones de las que se han quejado los clubes de la Liga MX.

Si bien, los directivos han buscado hacer ajustes en la organización, la realidad es que la inconformidad generalizada se mantiene y los equipos mexicanos desean más paridad de condiciones ante los de la MLS en la Leagues Cup.