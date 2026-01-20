La MLS superó al béisbol de las Grandes Ligas y se convirtió en el tercer deporte más popular en Estados Unidos, impulsado por el crecimiento de los equipos norteamericanos.

De acuerdo con The Economist, el futbol ha alcanzado un nuevo hito en Estados Unidos, pues el 10% de los estadounidenses ahora considera al futbol de la MLS como su deporte favorito, superando ligeramente al béisbol.

Cabe mencionar que el futbol estadounidense únicamente fue superado por el futbol americano, es decir, la NFL y el basquetbol de la NBA.

Efecto Messi: MLS ya es la tercera liga más popular en Estados Unidos; superó a las Grandes Ligas

De acuerdo con los datos arrojados por The Economist, el futbol americano sigue siendo el deporte más popular en Estados Unidos con un 37% de la población que lo señala como el favorito de los estadounidenses, por arriba de la MLS.

En tanto, el baloncesto de la NBA ocupa el segundo sitio con un 17% y por debajo de ellos se encuentra el futbol de la MLS con un 10%.

Por debajo del deporte donde milita Lionel Messi aparecen otros como el béisbol de las Grandes Ligas, el hockey, las MMA, entre otros deportes.

La lista completa compartida por The Economist quedó de la siguiente manera:

Fútbol americano 36 % (porcentaje de seguidores)

Baloncesto 17%

Fútbol (soccer) 10%

Béisbol 9%

Hockey sobre hielo 4%

Tenis 3%

Boxeo/MMA* 3%

Golf 2%

MLS ha tenido un gran crecimiento desde su fundación como deporte

El crecimiento del futbol en Estados Unidos ha estado estrechamente ligado a la evolución de la MLS, la cuál fue fundada en 1993 como parte del compromiso del país norteamericano para organizar el Mundial 1994.

Ante ello, la MLS inauguró su primera temporada en 1996 y desde entonces se ha expandido de 10 a 30 equipos entre Estados Unidos y Canadá a lo largo de los años.