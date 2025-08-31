El cierre de fichajes está cerca de cerrar y los clubes harán todo lo posible por tener a los mejores jugadores, uno de ellos es Cruz Azul, quien podría traer de regreso a una de las estrellas de la Liga MX.

Y es que luego de que a Cruz Azul se le cayera el fichaje de Luka Jovic, la directiva y Nicolás Larcamón quieren sí o sí a alguien en el ataque, por lo que ha surgido el rumor del regreso de un viejo conocido, el cuál podría volver a La Noria.

Se trata de Uriel Antuna, que en Tigres parece que está borrado por Guido Pizarro debido a que en el pasado partido contra América no salió ni a la banca e incluso se reporta que el jugador ya ha pedido que lo liberen para poder tener minutos y que mejor con Cruz Azul.

Uriel Antuna todavía tiene contrato con Tigres, por lo que la única forma de que regrese con La Máquina es a través de un préstamo, pues el conjunto cementero no está dispuesto a desembolsar dinero en estos momentos.

Uno vuelve a donde fue feliz: Uriel Antuna podría regresar a Cruz Azul

De acuerdo con varios reportes, Uriel Antuna tendría una propuesta por parte de Cruz Azul de una sesión con opción de compra obligatoria, pero hasta el verano de 2026 y que parte de su sueldo lo siga pagando los Tigres.

Sin embargo, el interés de Cruz Azul por Uriel Antuna solo ha sido un simple interés, pues los de La Noria no han lanzado todavía una oferta por el jugador de Tigres. Asimismo, se reveló que León también estaría en la órbita del mexicano.

Además de Uriel Antuna, Gilberto Sepúlveda también podría llegar a La Máquina, pero esto sucedería solamente si Gonzalo Piovi se va del conjunto celeste, por lo que el de Chivas permanecerá en el equipo a menos que la situación con el cruzazulino cambie en los próximos días.

¿Cuándo cierra el mercado de fichajes en la Liga MX?

El mercado de fichajes en la Liga MX aún le quedan semanas para que termine, específicamente el 12 de septiembre, sin embargo, Cruz Azul y los demás clubes tendrán que alistarse si quieren sumar más figuras a sus plantillas.

Ante ello, la directiva de Cruz Azul deberá analizar si decide darle salida a uno de sus jugadores para abrirle las puertas a un nuevo refuerzo como es el caso de Uriel Antuna.