Estamos a 283 días de la inauguración del Mundial 2026 y con ello los preparativos para recibir la fiesta más grande del futbol están provocando mudanzas en la Liga MX.

Los primeros en mudarse fueron América y Cruz Azul, ambos jugaban en el Estadio Azteca pero por las remodelaciones del recinto tuvieron que buscar una nueva casa temporal.

El Akron y el BBVA también ya hicieron adecuaciones para estar en las mejores condiciones de cara al Mundial 2026 pero no serán los únicos pues también el Cuauhtémoc cerrará sus puertas por un tiempo.

Otro club histórico de la Liga MX se mudaría de su estadio y no es América ni Cruz Azul

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y con ello no solos los estadios mundialistas se están preparando sino también las sedes de entrenamientos, por ello el Puebla se mudará para sus partidos de Liga MX.

El Estadio Cuauhtémoc quiere ser una de las sedes de entrenamiento por lo que para cumplir con los estándares de la FIFA, la cancha recibirá trabajos de remodelación lo que obligaría a que la Franja se mueva a otra cancha que hasta ahorita la más viable es el Estadio Olímpico de la BUAP.

“Hemos planteado ya todos los requisitos que nos pidió la FIFA. Requirieron una calidad específica del césped y el drenaje, la inversión que se va a hacer es para asegurar que el campo drene perfectamente aunque sea temporada de lluvias, como va a ser el próximo año cuando se esté desarrollando el mundial” reveló José Luis García Parra, coordinador del gabinete del gobierno.

Estadio Cuauhtémoc de Puebla

¿A dónde se mudará el Puebla para sus partidos de Liga MX?

El coordinador del gabinete informó que los trabajos de remodelación comenzarán en un plazo de 10 a 12 días para que el 28 de septiembre, fecha en la que la FIFA publicará la lista de sedes viables para entrenamientos, el Cuauhtémoc llegue a ser considerado.

Serán las selecciones del Grupo A, que disputarán sus juegos en el Estadio Azteca las que puedan optar por el Cuauhtémoc como una alternativa para entrenar por las condiciones del inmueble y la cercanía con la capital del país.

“Nosotros vamos a estar listos para que si alguna de las selecciones nos elige, Puebla pueda ser parte de esta fase de entrenamientos”, destacó García Parra.

El inicio de las obras impedirá que Puebla dispute sus encuentros en el Cuauhtémoc por todo lo que resta del Apertura 2025, siendo los juegos contra Pachuca y Chivas los más afectados.