En el partido entre Chivas y Cruz Azul, Ángel Sepúlveda salió de cambio en los primeros minutos del primer tiempo debido a que sufrió una lesión que le impidió continuar y en su lugar ingresó el Toro Fernández.

Luego del partido, trascendió que Ángel Sepúlveda había sufrido un problema muscular, aunque sería hasta este lunes que Cruz Azul haría los exámenes correspondientes para conocer exactamente cuál era su lesión.

La Máquina ya dio a conocer qué problema físico sufre su delantero y todo parece indicar que se perderá algunos partidos importantes para el equipo en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Ángel Sepúlveda sufrió una lesión muscular en el Chivas vs Cruz Azul

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Cruz Azul dio a conocer que Ángel Sepúlveda sufrió una ruptura miofibrilar en el isquiotibial izquierdo, por lo que salió de cambio en el partido ante Chivas.

Aunque Cruz Azul explica que Ángel Sepúlveda ya se encuentra realizando trabajos de recuperación y que los tiempos de recuperación serán de acuerdo a como vaya evolucionando, ya se saben los partidos que se perdería.

Y es que, de acuerdo a información compartida por Adrián Esparza Oteo, el delantero de la Máquina estaría tres semanas alejado de las canchas, por lo que se perdería los juegos contra Pachuca y FC Juárez.

Toro Fernández daría un paso al frente en Cruz Azul tras la lesión de Ángel Sepúlveda

Dentro de lo que cabe, es una buena noticia que Ángel Sepúlveda vaya a estar solamente tres semanas fuera de las canchas debido a que se atraviesa una fecha FIFA y solamente se perdería dos partidos de Liga MX con Cruz Azul.

Sin embargo, es probable que entre mediados de septiembre y principios de octubre, el único delantero nominal del que podrá disponer Nicolás Larcamón sea el Toro Fernández, quien hace unas semanas estaba borrado del equipo.

Gabriel 'Toro' Fernández con Cruz Azul. (Luis Fernando Toris / Mexsport)

Esto debido a que, a la lesión de Ángel Sepúlveda se le sumará la ausencia de Mateo Levy, ya que el delantero formado en la cantera de Cruz Azul sería convocado a la Selección Mexicana Sub-20 para el Mundial de la categoría.