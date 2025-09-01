Todo parece indicar que Santiago Giménez está en la rampa de salida del AC Milan y uno de los motivos por los que el equipo estaría buscando su salida habría sido la molestia del director técnico con las vacaciones que tomó el delantero mexicano de 24 años de edad.

Y es que, luego de que Santiago Giménez ganó la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana, se tomó varios días de vacaciones en vez de reportar a la pretemporada del AC Milan bajo las órdenes de Massimiliano Allegri.

Esto no habría caído bien en el conjunto rossonero, pues se perdió gran parte de los amistosos y entrenamientos de pretemporada del equipo con el nuevo estratega y habría sido hasta ahora que decidió que no es el perfil de delantero que necesitan.

¿Massimiliano Allegri, DT del AC Milan está molesto con Santiago Giménez por qué tomó vacaciones?

En las últimas horas ha trascendido el rumor de que Massimiliano Allegri está molesto con Santiago Giménez porque este tomó menos de un mes de vacaciones antes de reportar a la pretemporada del AC Milan.

Sin embargo, hasta el momento esto solamente se trata de un rumor, ya que públicamente el director técnico del AC Milan expresó su confianza en lo que Santiago Giménez puede aportar al equipo, hace unos días.

Santiago Giménez recibió presión extra en AC Milan con la llegada de un nuevo centro delantero (Luca Bruno / AP)

No obstante, el director deportivo del cuadro rossonero, Igli Tare, fue quien reconoció que el equipo está explorando la posibilidad de intercambiar al Bebote con la AS Roma por el Artem Dovbyk, atacante ucraniano de 28 años de edad.

Santiago Giménez ya habría dado luz verde para el intercambio entre AC Milan y AS Roma

Aunque Santiago Giménez expresó públicamente su deseo por permanecer en el AC Milan y también su representante declaró que permanecerían en el equipo a pesar de los rumores, parece que no será así.

Y es que, de acuerdo a información de Fabrizio Romano, a sabiendas de que el AC Milan está buscando desprenderse de él, Santiago Giménez ya aceptó que el club busque intercambiarlo con la AS Roma.

Sin embargo, las directivas de La Loba e Il Diavolo deberán acelerar las negociaciones, pues el cierre en el mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina y podrían no cerrar a tiempo el acuerdo.