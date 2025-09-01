No hay semana en la que no se hable de peleas o agresiones en el futbol mexicano, la endeble seguridad y las tibias medidas de la Liga MX han hecho que cada vez sea más peligroso ir a los estadios en familia. El nuevo caso de violencia ocurrió en el Estadio Akron tras el partido entre Cruz Azul y Chivas.

Fue a través de redes sociales que una mujer reportó que su familia fue víctima de violencia durante su visita al Estadio Akron tras el partido entre Cruz Azul y Chivas.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido Luisa Fernanda, publicó un video en el que relató las agresiones de las que fueron víctimas sus hermanos en el estacionamiento del Estadio Akron.

Luisa Fernanda señaló que un grupo de más de 10 hombres agredió a su familia y que “mandaron al hospital a mi hermano chiquito”.

Denuncian que fans de Chivas mandaron al hospital a un joven tras el partido vs Cruz Azul en el Akron

Con la esperanza de justicia, Luisa Fernanda subió un video a sus redes sociales en el que relató agresiones contra su familia tras el partido Chivas vs Cruz Azul en el Estadio Akron.

*Les pido que me ayuden a hacer esto viral para poder hacer presión y que el estadio nos pueda dar acceso a las cámaras de seguridad para poder hacer la denuncia por las personas que agredieron a mi hermano chiquito, lo mandaron al hospital”, inició Luisa Fernanda sobre los acontecimientos tras el Chivas vs Cruz Azul.

“Ya pasamos el susto de que perdiera la vista”, apuntó Luisa Fernando y comenzó el relato de lo sucedido.

“Iban en plan familiar, iban con mis papás, a un palco, no estaban divulgando que ganó Cruz Azul, simplemente estaban caminando, ya iban para el estacionamiento, hacia el coche”, contó.

“Mi hermano chiquito, siente que le arrebatan una bufanda, voltea y ve gente que ya trae ganas de pelear; no hizo nada, se voltea para seguir caminando; llega una persona y golpea a mi hermano con algo de metal, porque tenía todo esto sangrado (pómulo) y le despostillo los dientes”, detalló.

“Empezó a sentir un zumbido, se agacha; mi hermano grande, al ver que no reacciona se pone a cubrirlo para que ya no lo golpeen”.

Ni Chivas ni la Liga MX han emitido postura sobre la violencia en el Estadio Akron tras el partido vs Cruz Azul

A pesar de que la denuncia se ha viralizado con éxito, ni Chivas ni la Liga MX se han pronunciado al respecto sobre las agresiones reportadas en el estacionamiento del Estadio Akron tras la derrota vs Cruz Azul.

Se espera que en las próximas horas exista respuesta por parte de Chivas y los aficionados de Cruz Azul tengan justicia.

Además el nuevo caso de violencia en el Estadio Akron llega dos semanas después de que se reportaran las agresiones contra la familia de Ángel Zaldívar tras el choque vs FC Juárez.